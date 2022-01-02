На пристрасть до кави та шоколаду впливає "ген кави" — вчені

Американські вчені з'ясували, що на пристрасть до кави та шоколаду впливає так званий "ген кави".

Про це повідомляє CNN.

Згідно з дослідженням, люди, які віддають перевагу чорній каві, в більшості випадків також полюбляють темний шоколад. Також "ген кави" впливає на те, чому одні люди випивають багато чашок кави на день, а інші — ні.

"Люди з цим геном швидше засвоюють кофеїн, тому стимулювальні ефекти зникають швидше, і їм потрібно пити більше кави", — сказала доцентка профілактичної медицини Медичної школи Фейнберга Північно-Західного університету у штаті Іллінойс Мерилін Корнеліс.

Також люди з "геном кави" віддають перевагу чаю без цукру та гіркому темному шоколаду більше, аніж молочному. Причому це не пов'язано зі смаковими якостями напоїв. За словами вчених, люди з таким генетичною схильністю полюбляють чорну каву та чай, тому що вони пов'язують гіркий смак із підвищенням розумової активності, чого вони прагнуть від кофеїну.

"Наша інтерпретація полягає в тому, що ці люди ототожнюють природну гіркоту кофеїну з психостимулюючим ефектом. Вони вчаться пов’язувати гіркоту з кофеїном і тим, що вони відчувають. Те ж саме стосується переваги темного шоколаду над молочним", — сказала Корнеліс.

Крім того, автори дослідження стверджують, що вживання помірної кількості чорної кави — від 3 до 5 чашок на день — знижують ризик деяких захворювань, включаючи хворобу Паркінсона, серцево-судинні захворювання, діабет 2-го типу та кілька типів раку. Також ранкові чашки кави та чаю зменшують ризик інсульту та деменції.

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