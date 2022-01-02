На єгипетському курорті Хургада та у Саудівській Аравії випав сніг

У перший день 2022 року на популярному єгипетському курорті Хургада, розташованому на Червоному морі, випав сніг і град. Також справжня зима прийшла до Саудівської Аравії.

Що відбувається в Єгипті

Як повідомляє Egypt Today, снігопад в Хургаді супроводжувався проливним дощем, що тривав кілька годин. А град був завбільшки з голубине яйце. Талий сніг та велика кількість води на вулицях міста ускладнили рух.

Egypt Today

Egypt Today

Крім того, через негоду влада кількох провінцій в Єгипті, зокрема Асьют і Червоне море, а також місто Шарм-ель-Шейх оголосила про закриття шкіл 2 січня. Людей закликали триматися якомога далі від дерев, рекламних щитів та ліхтарних стовпів.

Український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв розповів, що в одному з готелів Шарм-ель-Шейху за годину залило балкони всіх номерів.

"У кімнаті вода по щиколотку, просто тому, що їй нікуди стікати. Усю територію обкладено плиткою. У лобі ховається безліч людей, на них обвалюється гіпсокартонна стеля. Електрики не було кілька годин ніде. Потім її дали лише в лобі. Чудеса єгипетської фізики — вода тече крізь освітлення. Струмом поки нікого не вдарило. У персоналу стан, який можна описати українським словом безпорадність", — написав він у Facebook.

У метеобюро Єгипту попередили, що 2 січня в країні очікується зниження температури повітря.

Зима в Саудівській Аравії

За даними Аrab News, вранці 2 січня сніг випав у Саудівській Аравії, зокрема, у регіоні Табук, розташованого на північному заході країни. У соцмережах саудівці діляться світлинами та відео зими. Подивитися на сніг до Саудівської Аравії приїхали й громадяни сусіднього Катару.

"Щороку снігопад приваблює туристів з усього Королівства до Табука. І хоча пандемія COVID-19 цього року означатиме менше відвідувачів, ніж зазвичай, деякі люди все ще приїздили з Катару, щоб зняти сніг на камеру", — пише видання.

arabnews.com

Національний центр метеорології прогнозує, що найближчим часом в регіоні Табук випаде ще більше снігу.

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