Гірлянди, новорічний дощик та кульки: Луцьком їздить новорічне таксі

21-річний таксист Антон Деменко прикрасив автомобіль новорічною атрибутикою. Хлопець оздоблює свою машину до усіх державних свят. Під час новорічних свят гірляндами та дощиком, - про це він розповів Суспільному.

Прикрашає машину Антон Деменко вже три роки поспіль. Каже: задум такий з’явився, бо цікаво спостерігати за реакцією людей. Додає: всі звертають увагу, дивляться, знімають, фотографують.

Суспільне Волинь

Основний декор автомобіля таксист розмістив всередині. Це і сніжинки, і блискітки, і дощик. Водій - у новорічній шапці.

Суспільне Волинь

Зовні на машині світлодіодні гірлянди водій закріплює за допомогою електроізоляційної стрічки, всередині декор кріпить на булавки.

Новіорічні гірлянди під’єднані до павербанку – спеціального зарядного пристрою, розповідає водій. Заряду вистачає, щоб вогники світились усю ніч.

Суспільне Волинь

Лучанка Мануела Мельник з подругою вирішили скористатись новорічним таксі. Дівчата кажуть, що приємно враженні з такого оздоблення автомобіля. "Хотілось би, щоб більше так машин прикрашали, все-таки Новий рік і так святковіше, настрій покращується", - каже Менуела Мельник.

Таксист Антон Деменко каже, що правоохоронці його за вогники на машині не штрафували. Додає: вони розуміють, що хоч це не зовсім дозволено, але це не з поганих намірів зроблено.

Начальник відділу адміністративної практики патрульної поліції області Василь Мельничук каже, що не можна чіпляти на машину те, що не передбачено його конструкцією. "Якщо завод-виробник передбачив, що на транспортному засобі повинні бути дві фари, два повороти, то так і має бути. Все, що не передбачено заводом-виробником, на авто не повинно бути", - каже поліцейський.

Що відомо

В новорічну ніч у Луцьку їздили шість тролейбусів і 12 маршруток

Торік в новорічну ніч у Луцьку вийшли на маршрути 22 автобуси та сім тролейбусів. Громадський транспорт теж їздив з 23:00 31 грудня до 06:00 1 січня.

Три автобусні маршрути у Луцьку змінили схему руху. Маршрутки № 9, 10 та № 25 їздитимуть по-новому. Відповідний проєкт рішення ухвалили на засіданні виконкому Луцької міської ради.

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