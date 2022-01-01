З 1 січня 2022 року набув чинності закон "Про внутрішній водний транспорт", який був прийнятий на початку грудня 2020 року. Відтепер кораблям під російськими прапорами або з російськими власниками забороняється заходити у внутрішні водні шляхи України.

Про це йдеться в тексті закону, опублікованому на сайті Верховної ради.

"Забороняється захід на внутрішні водні шляхи України: суднам, що плавають під прапором держави-агресора; суднам, що належать громадянам держави-агресора або суб’єктам господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції"", – сказано в законі.

Раніше експерти попереджали, що присутність російських суден у внутрішніх річках України становить потенційну загрозу диверсій в умовах російсько-українського збройного конфлікту. Наприклад, головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook написав, що на такий закон чекали вже давно.

"Наші кореспонденти з багатьох міст на Дніпрі обурювалися самим фактом демонстрації прапору РФ на річках України. А ми казали багато років, про ризик диверсій на шлюзах та в річкових портах від Херсону та Запоріжжя до Києва", – написав Клименко.

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