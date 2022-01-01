У Житомирі викрили місцевого жителя, який налагодив незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах. Про це 31 грудня Суспільному розповіла речниця Прокуратури у Житомирській області Тетяна Гоша.

За її словами, канал збуту психотропів і наркотичних засобів організував 30-річний житомирянин.

"Чоловік закуповував великі оптові партії наркотиків на різних сайтах через соцмережі, а у своєму помешканні фасував на "дози", які збував або особисто наркозалежним мешканцям Житомира, або шляхом закладок, – каже Тетяна Гоша. – Під час обшуку у квартирі чоловіка правоохоронці виявили та вилучили понад 260 приготовлених до збуту "доз" канабісу, амфетаміну та психотропної речовини PVP".

Фото: Прокуратура в Житомирській області

Фото: Прокуратура у Житомирській області

Наркотичними речовинами у помешканні чоловіка були наповнені відра, скляні банки, керамічні горщики, кухонні шафи.

"За попередніми підрахунками, з оселі вилучили понад п’ять кілограмів наркозілля та психотропів, вартість яких на "чорному ринку" становить понад один мільйон гривень, – каже Тетяна Гоша. – Також вилучили майже 1200 доларів США, понад 1670 Євро та понад 6400 гривень. Загальна сума у гривневому еквіваленті становить майже 100 тисяч гривень. Вилучили також комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які могли використовуватися як знаряддя скоєння злочину, пристрій для подрібнення канабісу та автомобіль".

Фото: Прокуратура у Житомирській області

Фото: Прокуратура у Житомирській області

Під час обшуку чоловік намагався втекти та позбутися частини наркосировини.

"Чоловік втікав, "загубивши" по дорозі декілька пластикових відер з канабісом, однак був затриманий правоохоронцями у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", – каже Тетяна Гоша.

Фото: Прокуратура у Житомирській області

Фото: Прокуратура у Житомирській області

Вилучені речовини передали для проведення судової експертизи.

Прокурори, з огляду на тяжкість та масштаби скоєного злочину, наполягатимуть на обранні затриманому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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