У Житомирі викрили місцевого жителя, який налагодив незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах. Про це 31 грудня Суспільному розповіла речниця Прокуратури у Житомирській області Тетяна Гоша.
За її словами, канал збуту психотропів і наркотичних засобів організував 30-річний житомирянин.
"Чоловік закуповував великі оптові партії наркотиків на різних сайтах через соцмережі, а у своєму помешканні фасував на "дози", які збував або особисто наркозалежним мешканцям Житомира, або шляхом закладок, – каже Тетяна Гоша. – Під час обшуку у квартирі чоловіка правоохоронці виявили та вилучили понад 260 приготовлених до збуту "доз" канабісу, амфетаміну та психотропної речовини PVP".
Наркотичними речовинами у помешканні чоловіка були наповнені відра, скляні банки, керамічні горщики, кухонні шафи.
"За попередніми підрахунками, з оселі вилучили понад п’ять кілограмів наркозілля та психотропів, вартість яких на "чорному ринку" становить понад один мільйон гривень, – каже Тетяна Гоша. – Також вилучили майже 1200 доларів США, понад 1670 Євро та понад 6400 гривень. Загальна сума у гривневому еквіваленті становить майже 100 тисяч гривень. Вилучили також комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які могли використовуватися як знаряддя скоєння злочину, пристрій для подрібнення канабісу та автомобіль".
Під час обшуку чоловік намагався втекти та позбутися частини наркосировини.
"Чоловік втікав, "загубивши" по дорозі декілька пластикових відер з канабісом, однак був затриманий правоохоронцями у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", – каже Тетяна Гоша.
Вилучені речовини передали для проведення судової експертизи.
Прокурори, з огляду на тяжкість та масштаби скоєного злочину, наполягатимуть на обранні затриманому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
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