В Індійському храмі внаслідок тисняви загинули 12 людей

В одному з храмів Індії вночі 1 січня сталася тиснява. Внаслідок цього загинули 12 осіб, ще 13 отримали травми.
Про це повідомляє видання ANI.
Вночі 1 січня в одному з храмів Індії у містечку Катра, розташованому на союзній території Джамму і Кашміру, стався конфлікт між відвідувачами. Внаслідок конфлікту люди почали штовхати одне одного, сталася тиснява. Травмованих осіб було направлено у лікарню.
Читайте також
В Індії внаслідок вибуху на фабриці загинули шестеро людей
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!