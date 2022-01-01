В Індійському храмі внаслідок тисняви загинули 12 людей

В одному з храмів Індії вночі 1 січня сталася тиснява. Внаслідок цього загинули 12 осіб, ще 13 отримали травми.

Про це повідомляє видання ANI.

Вночі 1 січня в одному з храмів Індії у містечку Катра, розташованому на союзній території Джамму і Кашміру, стався конфлікт між відвідувачами. Внаслідок конфлікту люди почали штовхати одне одного, сталася тиснява. Травмованих осіб було направлено у лікарню.

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