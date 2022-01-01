На Житомирщині за добу, 31 грудня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 176 жителів області. Померли шестеро людей.

Про це 1 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

31 грудня лабораторний центр провів 848 досліджень на наявність захворювання – у 176 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 2 516 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще шестеро людей:

37-річний житель Житомира;

57-річний чоловік та дві жінки віком 61 та 82 роки – жителі селища Ємільчине;

74-річний житель Бердичева;

63-річна жителька Коростишева.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровано 3 252 летальних випадки. Найбільше людей померли у Житомирі – 900 жителів, Бердичеві – 279, Коростені – 238 та Новограді-Волинському – 187.

31 грудня одужання від коронавірусу підтвердили у 96 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 140 617 жителів, з яких 134 849 вже одужали.

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