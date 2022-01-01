З 1 січня у Луцькій громаді здорожчала вартість води. Про це розповів Суспільному заступник директора Луцькводоканалу Святослав Дмитроца.

До 1 січня за постачання і водовідведення за кубометр води жителі Луцької громади сплачували орієнтовно 24 гривні 50 копійок, - каже Святослав Дмитроца. З 1 січня вартість зросла до 28 гривень 20 копійок. У середньому послуга здорожчала на 4 гривні.

Суспільне Волинь

Спричинення росту тарифу пов’язане з тим, що всі складові тарифні у межах 2021-го року зросли. "Відбувся ріст вартості електричної енергії, яку ми використовуємо у своєму виробництві, ріст паливно-мастильних матеріалів, того ж бензину, ріст заробітної плати: чотири рази у межах року вона збільшувалася", - каже заступник директора "Луцькводоканалу".

Суспільне Волинь

З його слів, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила нові тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення.Підвищення тарифів розглянув і погодив виконком Луцької міськради у середині літа.

Лучанка Олена Денис розповіла, що за місяць зараз сплачує орієнтовно 100-120 гривень за водопостачання. З підняттям тарифу платитиме приблизно на 20 гривень більше. Жінка каже, що платить за лічильником, у місяць використовує орієнтовно 4-5 кубів води. "Те, що нараховували назагал, без лічильника – дуже дорого. А з лічильником у чотири рази менше", - говорить лучанка.

Святослав Дмитроца говорить: підприємство у проєкті подавало тариф на рівні 30 гривень за кубометр, але регулятор зменшив ціну майже на 2 гривні після громадських обговорень, що відбувалися онлайн.

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