Яким був 2021 рік для України на Євробаченні | СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

У 2021 році українці чекали на тріумф Go_A на Євробаченні-2021, а також обирали, хто представить Україну на дитячому конкурсі.

Євробачення та як воно змінилось за цей рік – у спецвлозі Суспільного.

На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2021" "Go_А" з піснею "Shum" посіли 5 місце. Гурт отримав 97 балів від національних журі, 267 балів – від глядачів.

Згодом гурт Go_A переміг у номінації "Найбільш інноваційна сценічна постановка" на конкурсі Eurovision Awards.

На Дитячому євробаченні Україну представляла Олена Усенко, яка виборола шосте місце зі 125 балами, випередивши учасницю з Росії на 1 бал. Дівчина виступила під 12 номером з авторською піснею "Важіль".

Усенко брала участь у Нацвідборі Дитячого Євробачення 2020 року з піснею "Never get free" й потрапила до фіналу, але поступилась Олександру Балабанову. Після програшу вона кардинально змінила імідж: обрізала довге волосся, перефарбувала його у яскраво-рудий колір і почала носити агресивні аксесуари. У 2021 році Усенко прийшла на конкурс з піснею "Важіль", отримала від членів журі 52 бали, від глядачів 11 балів, загалом — 63 бали.

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