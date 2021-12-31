Як не травмуватися піротехнікою на Новий рік: поради сумських фахівців

У Сумському обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій радять не використовувати петарди та салюти у Новорічну ніч. За словами речника Олега Стрілки, через війну, яка триває на сході, вибухи та схожі на постріли звуки можуть зіпсувати свято військовим, які повернулися у відпустку з передової або налякати дітей. У Сумах ще використання піротехніки заборонено із 2014 року. Як ставляться до цього сумчани — у матеріалі.

Люди, яких зустріли журналісти Суспільного, вдень біля головної ялинки міста, на Театральній площі, мають негативне ставлення до піротехніки на свята.

"Скільки травм, скільки всього трапляється. У дітей і пальчики відриває, і у дорослих, категорично не згодна з петардами. Я б, наприклад, заборонила своїм дітям і онукам, чесне слово. Ми Новий рік краще відзначимо з хорошим настроєм, я — кульками, іграшками", — говорить Ірина Кравченко.

"Я їх просто боюсь. Проти такого", — каже Аліна Гашенко.

"Хтось може кинути і дитина підбіжить, може у руки взяти, травмуватися дуже сильно. У зв’язку із станом теперішнім в Україні можна обійтися без цього і святкувати без феєрверків і петард", — зазначає Максим Закаблук.

"У мене собака дуже боїться феєрверків, тому я не дуже ставлюсь. Тим більше у воєнний час це асоціюється з війною", — розповідає Катерина Іванишина.

У магазині, де продають піротехніку, — черга з охочих пошуміти Новорічної ночі. Один з покупців сказав, що купив ракети для дітей. Коротку інструкцію отримав від продавця. "Відкриваєш, тут повертаєш, якомога далі від себе і чекаєш ефекту", — говорить покупець.

Продавець Юрій Сіньчуров розповів про техніку безпеки використання салютної установки типу торт: "Салют обов’язково цеглинами укріплюємо. Безпечна відстань – 25 метрів – це найголовніше правило — від житлових будинків, людей, приміщень, машин. Салюти, петарди, звісно, до 18 років – заборонені. Ми не продаємо".

Пожежники нагадують, що піротехніку, навіть бенгальські вогні, не можна запалювати вдома, запускати з балконів і давати петарди дітям.

"Перед тим, як її використовувати, подивіться, щоб упаковка не була пошкодженою, і зробіть це, коли ви купуєте сам піротехнічний засіб. До кожного засобу: чи це ракетниця, чи це петарди, чи більш потужні феєрверки, є своя інструкція, за якою чітко потрібно слідувати", — розповідає речник обласного управління ДСНС Олег Стрілка.

В поліції говорять: піротехніку слід купляти лише сертифіковану, у спеціалізованих магазинах.

"Є заборона на реалізацію піротехнічних виробів, святкових феєрверків на ринках, на вулицях. Учора в Шосткинському районі, в Роменському районі і в Сумах були обстежені і магазини, де ведеться продаж цих піротехнічних виробів. Стосовно порушників, які продавали, так би мовити, з-під поли небезпечні піротехнічні вироби — таку людину виявили вчора у м. Глухів. На неї було складено протокол за статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів". Такий же самий протокол було складено у м. Шостка", — каже співробітник відділу комунікацій Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко.

Максимальний штраф за незаконну торгівлю піротехнікою – 1700 грн з конфіскацією товару. Використання салютів та феєрверків на території Сум заборонено рішенням виконкому у серпні 2014 року. Заборона була пов’язана з початком російсько-української війни. За чотири роки міські депутати затвердили правила додержання тиші. Ними також заборонено використання піротехніки.

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