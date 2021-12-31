"Пропустив три години": Терехов звільнив керівника департаменту через прогул

31 грудня у міськраді Харкова відбулися кадрові зміни: мер Ігор Терехов звільнив директора Департаменту територіального контролю Олексія Калину з посади за прогул.

Окрім Калини, Терехов звільнив його заступника Євгена Швеця, повідомляє пресслужба міської ради.

"Причина звільнення в обох випадках, відповідно до розпорядження, — прогул робочого дня без поважної причини", — сказано у повідомленні.

Суспільне намагається отримати коментар Олексія Калини. Речник мерії Юрій Сидоренко сказав, що йому невідомо, чому Калина та Швець не були на роботі.

"В який саме день, не знаю, але пропустили три робочі години", — сказав Сидоренко.

Тимчасово виконувати обов'язки керівника Департаменту територіального контролю буде заступник міського голови Сергій Кузьмін, повідомили у мерії.

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