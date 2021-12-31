Квести та майстер-класи: у Луцьку організували "канікули в музеї"

У Волинському краєзнавчому музеї, що в Луцьку, реалізовують культурно-навчальний проєкт "Канікули в музеї". У формі ігор дітей вчать історії, культурі та традицій, а також долучають до майстер-класів, під час яких учасники виготовляють подарунки та прикраси на новорічне дерево.

Як повідомила Суспільному завідувачка науково-експозиційного відділу Людмила Мірошниченко-Гусак, у музеї раніше організовували проєкт "Осінні канікули в музеї", який оцінили його учасники, тож такий захід вирішили організували і взимку під час зимових канікул у школярів.

"Не просто проводимо їх, гуляючи музеєм, а дізнаємося цікаві факти, історичні події, разом знайомимося, проводимо весело час. Дехто з дітей познайомився, здружився. Думаю, що це найкращий подарунок до свята, коли є багато друзів", – зазначила музейниця.

Суспільне Волинь

Розважально-пізнавальні заходи у музеї відбуваються впродовж двох годин. Під час одного з таких учні луцьких шкіл розгадували таємне послання древніх людей. Як розповів учасник проєкту Богдан Машлай, квести цікаві тим, що учасникам дають змогу побути справжніми істориками та детективами.

"Мені сказали, що тут проходять квести, і мені стало цікаво. На квестах розгадуємо різні таємниці. Після цих квестів ми робимо якісь завдання, здебільшого у відділі історії. А після квестів одягаємося і йдемо у майстерню", – розповів учасник заходу.

Суспільне Волинь

Не вперше відвідує такий захід у музеї лучанка Єва Міндзюк. Каже: для всіх учасників "Канікул у музеї" цікаві як майстер-класи, так і тематичні квести.

"Я тут не вперше. Мені цікаво, тому що ми тут щось робимо. Я не можу сидіти на одному місці мені треба щось робити. От зараз робимо іграшку на ялинку, а раніше робили листівку", – каже дівчинка.

Суспільне Волинь

Загалом під час "Канікул у музеї" діти різного віку вчаться працювати у команді та виконувати завдання квестів. Проєкт у Волинському краєзнавчому музеї, що в Луцьку, триватиме до 5 січня.

Що відомо

У грудні 2021-го у Волинському краєзнавчому музеї відкрили "Різдвяну виставку". До створення експонатів долучилися понад 20 волинських майстрів народної творчості.

Ковельський історичний музей на Волині отримав у подарунок дві картини художника Валерія Франчука. Твори живопису написані на деревоволокнистій плиті олійними фарбами.

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