Слідчі Служби безпеки завершили досудове розслідування щодо учасників угруповання, яке займалось вербуванням найманців для бойових дій на території Сирії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисники підшукували "туристів" для участі у збройному конфлікті на боці військових загонів сирійського режиму. Своїм клієнтам ділки обіцяли від 5 до 10 тис. дол. на місяць.
Вербувальників знешкодили ще у жовтні, відтоді тривало слідство. За даними правоохоронців, вони підбирали "кандидатів" серед осіб, які мають бойовий досвід та навички поводження зі зброєю. Організовував групу мешканець Києва, собі у поміч він залучив ще двох жителів столичного регіону.
Вербувальники підшукували клієнтів на території різних регіонів нашої країни. Для цього використовували власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл. Обвинувальний акт за ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
Слідчі дії проводили в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Що відомо
- 23 грудня Служба безпеки оголосила підозру керівнику російської військової компанії "Вагнера", який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим у 2014-2015 роках.
- 13 грудня Рада Європейського Союзу затвердила санкції стосовно приватної військової компанії "Вагнер" із Росії, восьми її співробітників включно з керівником Дмитром Уткіним і трьох пов’язаних із нею юридичних осіб. Підставою для санкцій ЄС назвав дії ПВК у Сирії, Лівії та Україні.
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