Слідчі Служби безпеки завершили досудове розслідування щодо учасників угруповання, яке займалось вербуванням найманців для бойових дій на території Сирії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники підшукували "туристів" для участі у збройному конфлікті на боці військових загонів сирійського режиму. Своїм клієнтам ділки обіцяли від 5 до 10 тис. дол. на місяць.

Вербувальників знешкодили ще у жовтні, відтоді тривало слідство. За даними правоохоронців, вони підбирали "кандидатів" серед осіб, які мають бойовий досвід та навички поводження зі зброєю. Організовував групу мешканець Києва, собі у поміч він залучив ще двох жителів столичного регіону.

Вербувальники підшукували клієнтів на території різних регіонів нашої країни. Для цього використовували власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл. Обвинувальний акт за ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Слідчі дії проводили в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Що відомо

23 грудня Служба безпеки оголосила підозру керівнику російської військової компанії "Вагнера", який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим у 2014-2015 роках.

13 грудня Рада Європейського Союзу затвердила санкції стосовно приватної військової компанії "Вагнер" із Росії, восьми її співробітників включно з керівником Дмитром Уткіним і трьох пов’язаних із нею юридичних осіб. Підставою для санкцій ЄС назвав дії ПВК у Сирії, Лівії та Україні.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу