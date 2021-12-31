Групу послів G7 в Україні очолить Німеччина

Посольство Німеччини очолить групу послів G7 в Україні в 2022 році.
Про це повідомила пресслужба групи послів G7 під керівництвом Великої Британії з підтримки реформ в Україні.
"Сьогодні – останній день головування посольства Великої Британії в Україні в групі послів G7 в Україні. Для нас було честю і привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анці Фельдгузен і команді посольства Німеччини в Україні", – йдеться в повідомленні.
У 2021 році групу послів країн "Великої сімки" очолювало посольство Великої Британії в Україні.
Що відомо
- Лідери країн "G7" на саміті у Великій Британії домовляться надати мільярд доз вакцин від COVID-19 біднішим країнам. Їхня мета — щепити близько 80% дорослого населення світу.
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