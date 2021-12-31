У четвер 30 грудня близько 21:00 запоріжанка заявила до поліції про те, що її 2-річна дитина померла з вини лікаря. Згодом із лікарні надійшла заява про побиття медпрацівника.

Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Запорізькій області Олена Лебединська.

Жінка, яка перебувала у приймальному відділенні обласної дитячої лікарні зателефонувала на 102, стверджуючи, що її малюк 2019 року народження помер через те, що лікар не надав йому відповідну допомогу. Хлопчик мав серцево-судинні захворювання та перебував на лікуванні із 24 грудня.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ознаками статті про "Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого" ККУ.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування, призначено судово-медичну та інші експертизи.

"З приводу того, що мама вважає неправомірними дії лікаря — це її право так вважати. Тіло дитини було доставлено на судову експертизу та після проведення експертизи буде зрозуміло хто винен", — прокоментував Суспільному директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко.

За його словами, з десяток людей (у тому числі батьки померлої дитини) увірвалися до реанімації та побили чергового педіатра, якого вони вважають винним: "Батьки погрожували лікарю, штовхали її. Вона прийшла у відділення і закрилась. Після цього вони вибили вікно пластикових дверей, погрожували ножем. Поліція забрала ніж у цього батька дитини, але далі ніяких дій не було. Сьогодні зранку це продовжилося. Неодноразово дзвонили в поліцію. Це вже заява і сьогодні буде написана заява від адміністрації лікарні".

Юрій Борзенко додав, що нападники побили також двох медбратів та ліфтерку.

Як повідомила Суспільному сама постраждала, чергова лікарка-педіатр приймального відділення Світлана Падалко допомогу цій дитині вона надавала понад рік:

"Особливих конфліктів у мене з ними (рідними померлого хлопчика — ред.) ніколи не було, ніколи. Погрожував мені чоловік — я його не знаю. Він ніколи не з’являвся у лікарні. Коли прибула слідчо-оперативна група у складі двох офіцерів, повели мене у супроводі цих двох офіцерів, щоб приймати по даному питанню пояснення. І в коридорі мене побачили родичі, сама мати, її родичі близькі, яких я знала. Мене збили з ніг, попри присутність поліції", — розповідає лікарка.

Вона каже, що в неї констатували струс мозку, наразі вона перебуває на лікарняному.

Як повідомила Олена Лебединська, за фактом нападу на медпрацівницю правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за статтями "Хуліганство" та "Погроза вбивством" ККУ.

З батьками померлого хлопчика Суспільному поспілкуватися не вдалося: у лікарні та в поліції їхні особисті дані не розголошують.

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