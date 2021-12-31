Ретросвітлини: як святкували Новий рік у Луцьку пів століття тому

Ще пів століття тому центральну ялинку встановлювали у різних локаціях Луцька. Новорічне дерево іноді "переїжджало" з Театрального майдану до площі біля ЦУМу– розповіла Суспільному історикиня Тетяна Яцечко-Блаженко.

Також разом із центральною, ялинки ставили і в інших місцях, зокрема, біля кінотеатру "Хроніка" та при вході у центральний парк імені Лесі Українки.

Добірку ретросвітлин історикиня зібрала завдяки допису у Facebook. "Багато волинян відгукнулися на мій заклик і поділилися своїми фото. Виявилося, що ялинка в різні роки стояла в різних місцях", – зазначила Тетяна Яцечко-Блаженко.

Фото Тетяни Яцечко-Блаженко

Зі слів жінки, надіслані волинянами світлини виявилися дуже інформативними з історичної точки зору. Окрім зміни розташування ялинки, можна дослідити якою була погода в той чи інший рік, як змінювався одяг людей.

Фото: Тетяна Яцечко-Блаженко

Крім світлин лучани також ділилися спогадами святкувань. Так Дід Мороз та Снігуронька біля ялинки подобалися не всім. "Деякі лучани пишуть, що ці два казкові герої їх лякали, і нагадували фільми жахів. Проте, коли дивимось на старі фото, то нічого такого страшного не бачимо. Можливо, такі враження були від казкових героїв, якщо їх ставили кілька років поспіль і вони втрачали свій первісний вигляд", – додала історикиня.

Фото Тетяни Яцечко-Блаженко

В добірці Тетяни Яцечко-Блаженко також є кольорові фото, які вже датовані 1980-ми роками.

Фото: В'ячеслав Карпис

Світлинами, каже історикиня, поділився лучанин В’ячеслав Карпись. Фото новорічного Луцька були зроблені на спеціальну плівку Орвохром.