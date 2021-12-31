У новорічну ніч на Запоріжжі порядок забезпечуватимуть 1200 правоохоронців

У ніч з 31 грудня на 1 січня в Запорізькій області залучать 800 поліцейських та 400 нацгвардійців. Вони охоронятимуть понад 30 масових заходів у 25 населених пунктах регіону.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції у Запорізькій області.

На час святкування Нового року в області збільшать кількість поліцейських нарядів. Додатково вже створені слідчо-оперативні та мобільні групи, до складу яких увійшли спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

Фото: Національна поліція, Запорізька область У новорічну ніч в Запорізькій області порядок забезпечуватимуть 1200 правоохоронців

На випадок надзвичайних ситуацій правоохоронці створили резерви з-поміж поліцейських спецпідрозділів.

Для координації роботи всіх підрозділів поліції, ситуаційний центр ГУНП в Запорізькій області вже переведений в позаплановий режим роботи.