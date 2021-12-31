У новорічно-різдвяний період комунальні тролейбуси та автобуси матимуть особливий графік роботи. Про це повідомляють на сторінці у Фейсбук КП "Електроавтотранс".

У п'ятницю 31 грудня комунальний транспорт працюватимуть, як і зазвичай у інші робочі дня до 22.00

У перший день 2022 року тролейбуси та автобуси виходять на маршрути за графіком вихідного дня, а тролейбуси №1 та №2, а також автобуси №63 та №64 працюють за графіком своїх маршрутів. Решта маршрутів виїжджатимуть на маршрути з 6:00 до 9:00 наприкінці кожної години.

2 та 3 січня державні вихідні, отже увесь комунальний транспорт працюватиме за графіком вихідного дня. А з 4 по 6 січня – робочі дні й робочий розклад у тролейбусів та автобусів.

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