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Долар та євро подорожчали. Курс валют 31 грудня
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Долар та євро подорожчали. Курс валют 31 грудня

Олександра Комісарова
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Долар та євро подорожчали. Курс валют 31 грудня Ілюстративне фото, Unsplash

Станом на 31 грудня долар в Україні подорожчав на 7 копійок, а євро — набрав 14.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку.

Основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

  • 27,27 гривні за долар;
  • 30,92 гривні за євро.

30 грудня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,20 UAH/USD, щодо євро — 30,78 UAH/EUR.

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