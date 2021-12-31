Долар та євро подорожчали. Курс валют 31 грудня

Станом на 31 грудня долар в Україні подорожчав на 7 копійок, а євро — набрав 14.
Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку.
Основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
- 27,27 гривні за долар;
- 30,92 гривні за євро.
30 грудня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,20 UAH/USD, щодо євро — 30,78 UAH/EUR.
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