Мокрий сніг і хмари. Якою буде погода у Новий рік

31 грудня на всій Україні пройдуть дощі зі снігом, а 2022 рік розпочнеться з потепління.

Погода 31 грудня

У західних регіонах в останній день 2021 встановиться похмура погода з опадами. На Закарпатті, де стовпчики термометрів покажуть температуру близько 0 °С, пройде дощ із мокрим снігом. У решті західних областей дощі будуть невеликі (уночі є ймовірність дощу зі снігом). Температура триматиметься на рівні +2...+4 °С.

Південні області зустрічають Новий рік помірно морозною погодою: температура повітря опуститься до −7 °С вночі та близько 0 °С вдень. Уночі істотних опадів не очікується, удень можливий дощ зі снігом.

На сході також встановиться слабка морозна погода: до −10 °С вночі та до -5...-6 °С вдень. У першій половині дня в Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях пройде невеликий сніг.

На півночі України так Києві буде помірно морозно — удень до −2...−4 °С, уночі стовпчики термометра можуть опуститися до −8...−9 °С. Погода буде похмурою, з мокрим снігом.

У центральних регіонах удень 31 грудня очікується близько 0 °С, часом — дощ зі снігом. Уночі похолодає до −3...−6 °С.

На карпатських курортах 31 грудня буде слабкий мороз — до −2 °С — та дрібний сніг із дощем. У високогір’ї Львівщини та на сході Закарпатської області 31 грудня діє третій рівень сніголавинної небезпеки.

Погода 1 січня

Новий рік розпочнеться із плюсової температури та дощів майже у всіх регіонах України. На півдні, заході та в центрі температура зросте до +4...+7 °С.

На півночі та сході термометри покажуть близько 0 °С. Погода буде вологою, з пронизливим вітром до 12 м/с і мокрим снігом.

Що відомо

23 грудня кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що у Києві із тритижневим запізненням розпочалася метеорологічна зима.

У столиці 8 грудня пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледь, на дорогах — ожеледиця. У Гідрометцентрі попередили киян про наростання шару льоду на дротах та деревах діаметром 6-19 міліметрів, а у мерії закликали громадян бути обережними задля уникнення травмування.

У Києві в листопаді випав перший сніг.

Американські дослідники із Корнелльського університету дійшли висновку, що першопричиною глобального потепління здебільшого є діяльність людей.

Всесвітня метеорологічна організація визнала новий плюсовий температурний рекорд для Арктики, який сягнув 38°C у російському місті Верхоянську 20 червня 2020 року.

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