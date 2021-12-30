На Луганщині переселенець зібрав 300 кілограмів листівок

300 кілограмів листівок, найстаріші з яких видані наприкінці 19-го сторіччя. Таку колекцію на Луганщині зібрав переселенець, учасник бойових дій Ігор Вєтров.

В колекції Ігоря Вєтрова близько півтори тисячі листівок кінця 19-го сторіччя. Каже, тоді їх видавала благодійна спілка Святої Євгенії. Чоловіку вдалось зібрати чверть від усього накладу.

"На той час не було фактично музеїв, не було галерей. І ось ці листи продавалися на вузлових станціях, маленьких кіосках. І тоді, на той час, було 4 свята. Із задоволенням один одному надсилали", - розповів колекціонер Ігор Вєтров

Листівки видавця Івана Кнебеля. Кожна – маленька репродукція картини художників початку 20 сторіччя оригінали яких знищені.

"Цікаво тим, що тут є відправлення. Ми можемо бачити, що раніше подібні листівки надсилали без конвертів. І тут ми можемо прочитати: "Дорогий Павло Іванович та Надія Олександрівна! Вітаємо вас з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим роком" - розповів колекціонер Ігор Вєтров

Листівки Ігор рахує не штуками, а кілограмами. Їх вже зо три сотні. І це його друга колекція. Перша, згадує, лишилась у рідному нині окупованому Донецьку. Чоловік відслужив у батальйоні "Донбас" та залишився жити у Рубіжному. У 2015-му повернувся до свого хобі.

"Ті старі колекціонери, їх вже немає поряд. А молодь зараз цим зовсім не цікавиться. Я навіть намагався проводити дві виставки тут у Рубіжному. Це був 2016-2017 рік, в одній з бібліотек. Прийшли 15 людей. І це бабусі, яким це цікаво, близько, знайомо", - розповів колекціонер Ігор Вєтров

Ігор має надію, що повернеться додому та знайде свої півтонни листівок, які збирав 15 років та сховав у Донецьку

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber