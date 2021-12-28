Блакитноокі білі бенгальські тигри з ледь помітними смужками та амурські тигри з карими очима – символи наступного року та жителі приватного зоопарку "Сафарі" у Бердянську. Що їдять, скільки важать та як поводяться – дізнавалася кореспондентка Суспільного Олена Черкун.

Білі бенгальські тигри — у дикій природі народжуються раз на 10 тисяч випадків, каже працівниця бердянського зоопарку Аліна Голованова. Пара бенгальських тигрів Азіра та Француз цьогоріч, 12 квітня, стали батьками вп'яте. У них народилося двоє кошенят — дівчинка та хлопчик, які нині важать по 100 кілограмів. Разом із матір’ю тигренята житимуть до трьох років.

"Усі великі кішки, вони ліниві. Активності, особливо, не спостерігається. Вони грайливі, але агресії у них немає вони дуже полюбляють дощ. До речі, великі калюжі, коли намиває, вони купаються та хлюпаються", — каже Аліна Голованова.

Фото: Суспільне Запоріжжя

В основному, раціон тигрів складається з яловичини. В середньому, це 10 кілограмів на добу, розповідає Аліна Голованова.

"На рік вони з’їдають до 3 тонн м’яса. Це, до речі, на пів тонни м’яса менше, аніж потрібно леву. Їдять вони шість днів на тиждень, сьомий день – неділя — це розвантаження. Переважно, даємо тиграм яловичину. У дні розвантаження можемо дати молоко з вітамінами. Іноді буває свинина, але дуже зрідка тому, що вона жирна і в ній не так багато корисних речовин", — каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Загалом, у світі 300 амурських тигрів та 2 000 бенгальських. З них у неволі живуть 130 тварин. Зокрема, в бердянському зоопарку шість бенгальських тигрів та один амурський, або уссурійський, розповідає власник та директор зоопарку Ігор Кальченко.

"Уссурійський тигр (він же амурський) — це найбільша хижа кішка на планеті, яка може полювати, навіть, на ведмедя. А це, взагалі, найбільший хижак на планеті. Вони дуже цікаві та добрі тварини. Якщо, будь-якій тварині, незалежно від того тигр, лев, жираф, людина нічого поганого не буде робити, то тварина ніколи людині нічого поганого не зробить. Тигр — це гарна, унікальна тварина і я думаю, що цей рік принесе всім, не тільки в Україні, щастя та радість і все буде добре", — каже директор зоопарку.

За словами працівників зоопарку, всі тигри занесені до Червоної Книги Міжнародного союзу охорони природи, в категорії "види, що вимирають". Полювання на них заборонене у всьому світі.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber