7 січня у Харківській філармонії розпочнеться різдвяний органний фестиваль "Alexander Schuke Fest". Протягом трьох днів органісти з Києва, Львова та Одеси виконуватимуть різдвяні мелодії на найбільшому концертному органі України, який у 2021 році відзначив п'ятиріччя.

"Створені одне для одного"

Харків є однією з органних столиць Європи протягом 35 років, розповів "Ранку на Суспільному" органіст Харківської філармонії Станіслав Калінін. За його словами, уперше у Харкові орган заграв 1986 року, це був інструмент чеської фірми "Rieger-Kloss".

"Коли будівлю Успенського собору передали церкві, весь час, коли у філармонії йшло будівництво нової органної зали, орган продовжував грати у соборі. Останній концерт на органі "Rieger-Kloss" пролунав 13 листопада 2016 року. Харків надовго не лишався без інструменту", — розповідає Калінін.

Суспільне Харків Станіслав Калінін — органіст Харківської філармонії

За кілька днів після останнього концерту "Rieger-Kloss" у Харкові заграв новий інструмент — орган німецької фірми "Alexander Schuke". До Харкова 40-тонний орган привезли у 2012 році: інструмент зберігався у сховищах філармонії, допоки у 2016 році не збудували нову органну залу.

Суспільне Харків

"У Харкові зараз це найбільший концертний орган в Україні, також це наймолодший орган, єдиний, який створювався під свою власну будівлю — філармонію. Її побудували одночасно з органом, вони наче були створені одне для одного", — каже Станіслав Калінін.

Суспільне Харків

"Великий симфонічний оркестр": орган зсередини

Вага органу "Alexander Schuke" — 40 тонн, висота — 15 метрів.

"Орган — це величезний багатоголосний інструмент, його можна порівняти з великим симфонічним оркестром. Кожен голос органу має назву "органний регістр": це окремий тембр, наче окремий інструмент. Цуги — це важелі, які вмикають той чи інший регістр. У нашому органі — 72 регістри, ними можна керувати за допомогою чотирьох мануалів, клавіатур для рук та клавіатур для ніг. Регістри розташовані рядами на трьох поверхах", — розповідає Калінін.

Суспільне Харків Інструмент може видавати звуки найширшого діапазону — від тихого pianissimo до громоподібного fortissimo

"Окрім масштабів, орган має кілька характеристик, яких в українських органах більше немає. Наприклад, у нашого органу є частина, яка розміщена не в загальному корпусі, а винесена за його межі. Вона допомагає більш яскраво звучати музиці німецького бароко, бо створюється додатковий просторовий ефект, який можна чути навіть з перших рядів у залі, чуємо, як звук лине з різних частин органу", — описує органіст.

Суспільне Харків

Як доглядають за органом

В органі "Alexander Schuke" понад 5 тисяч труб, розповідає органіст. Від форми та розміру кожної з них залежить тембр.

"Є труби металеві, є труби дерев'яні. Ті труби, що біля задньої стінки, це труби педалей, це найнижчі труби. Найбільша труба в органі розташована по центру, вона видає найнижчий звук. Її довжина — 9 метрів 10 сантиметрів", — розповідає Калінін.

Суспільне Харків Труби розташовані на декількох поверхах

У філармонії стежать за температурою та рівнем вологості всередині інструменту.

"Орган не терпить надмірної сухості, і тому нам потрібно постійно підтримувати контроль над вологістю, щоб у хорошому стані залишалися і дерев'яні, і металеві частини органу", — розповідає Станіслав.

Звучання органу, говорить Калінін, залежить не тільки від інструменту, а й від акустики концертної зали та наповненості її слухачами.

"Alexander Schuke Fest"

7-9 січня у філармонії відбудеться органний фестиваль "Alexander Schuke Fest", повідомляє Харківська філармонія. У програмі:

7 січня — Галина Булибенко (Київ);

8 січня — Надія Величко (Львів);

9 січня — Олена Удрас (Одеса/США) та Анна Степанова (Одеса).

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