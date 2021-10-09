Центри вакцинації на Сумщині та пункти щеплення проти коронавірусу продовжують працювати і в будні, і у вихідні дні. Суспільне зібрало адреси та час роботи усіх таких закладів. Перелік постійно доповнюється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Центри масової вакцинації:

Суми

ТРЦ "Київ", вул. Кооперативна, 2. Будні — 9:00-13:00, 14:00-19:00, вихідні — 9:00-13:00; 14:00-17:00. Тел.: 0542-701984.

ТРЦ "Мануфактура", вул. Харківська 2/2. Будні 11.00-17.00, вихідні — 10:00-14:00. Тел.: 0669970241.

ТЦ "Епіцентр", вул. Героїв Крут, 1/3, у будні 09:00-17:00, у вихідні 09:00-14:00. Тел. 0504702003.

ЦПМСД 1, вул. Іллінська, 48-50. Будні — 8:00-18:00, вихідні — 9:00-14:00. Тел.: 0504702003.

ЦПМСД 1, вул. Ковпака, 7. Будні — 9:00-17:00, вихідні — 9:00-12:00. Тел.: 0504702003.

ЦПМСД 1, вул. Аніщенко, 10. Будні — 09:00 - 17:00.

ЦПМСД 1, ул. Праці,3. Будні — 09: 00 – 17:00.

ЦПМСД 2, вул. Привокзальна, 3а. Будні — 9:00-17:00, вихідні — 09:00-13:00. Тел.: 0542-788013.

ЦПМСД 2, вул.Івана Сірка,буд.33/1, каб.№9, Будні — з 09:00 до 17:00, Тел.: 700-384, 0957868750.

ЦПМСД 2, вул.Паркова, буд.1, каб.№ 20, Будні — з 09:00 до 17:00, Тел.: 700-389, 0665222802, 0665221720.

Ромни

Будинок культури, вул. Шевченка, 6, будні 13:00-16:00, вихідні 09:00-13:00, тел: 0688273449.

Центр первинної медико-санітарної допомоги, 1 пров. Коржівської, 7, будні 13.00-16.00, тел. 0688273449

Шостка

Шосткинський МЦПМСД, вул. Свободи, 14, будні — 10:00-16:00, у вихідні — 9:00-12:00. Тел.: 0505361113.

Будинок культури "Зірка", вул.Свободи, 38, будні 10:00-16:00, вихідні 10.00-13:00, тел. 0505361113.

ДК "Юність" вул.Свободи, 18, будні 10.00-14.00 вихідні 09.00-12.00

Охтирка

Центр ПМСД, вул.Армійська, 2. У будні 9:00-12:00; 13:00-15:00, у суботу 8:30-15.00, в неділю 9:00-14:00. Тел. 050-059-51-43

Адміністративне приміщення, вул.Чкалова, 27, будні 9.00-15.00, у суботу 8:30-15.00, 0500595143.

Конотоп

Конотопська ЦРЛ, вул. М.Амосова, 3. Будні — 19:00-15:00, вихідні — 8:00-17:00. Тел.: 0988623207.

Білопілля

ТЦ "Вир", вул. Сумська, 5, у середу та п1ятницю 10:00-14:00, тел. 0544-391860

Глухів

Палац культури, пл. Рудченка, 3, будні 9.00-12.00.

Краснопілля

Будинок культури, вул.Вокзальна, 14, будні 9.00-12.00, вихідні 9:00-12:00, тел. 0545971474.

Кролевець

Ринок, вул. Роменця, 9, у середу та п'ятницю 9:00-12:00, у суботу та неділю 8:00-12:00, тел. 975643258.

Липова Долина

редакція газети "Наш Край", Горького 1, будні 10:00-12:00, тел (05452)51701.

Недригайлів

Водосервіс, вул.Щебетунів,10, будні 10:00-14:00, тел. 664852871.

Путивль

Адмінбудівля, вул.Першотравнева, 84, будні 16:00-18:00, субота 13:00-15:00, неділя 9:00-12:00, тел 0992530971.

Також у Сумах й області працюють 146 пунктів щеплень. Їхні адреси, контакти та графіки роботи можна дізнатися на сайті Міністерства охорони здоров'я у розділі "Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації", обравши "Пункти щеплень".

Що відомо

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