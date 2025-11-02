Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України здійснили серію нічних атак по позиціях російських військ на тимчасово окупованих територіях. Уражені логістичні бази та місця скупчення техніки й особового складу РФ.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними спецслужби, удари були виконані з використанням безпілотних апаратів "FP-2", оснащених бойовими зарядами вагою 105 кг. Це забезпечило високу ефективність операції.
Атаки спрямували на об'єкти, що використовувалися окупантами для логістики та розподілу своїх сил.