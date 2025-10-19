18 років родина Примаків з Рівненщини виховує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За цей час вони створили сім’ю для 40 дітей.

Їхня історія розпочалася у 2007 році: тоді подружжя Примаків створило прийомну сім’ю, маючи власних трьох дітей.

"Ми взяли на виховання трьох дітей з Рівного, і через чотири роки Рівненська обласна адміністрація запропонувала, щоб ми прийняли ще декількох дітей, але тоді в нас не дозволяло житло. Тоді місія “Добрий Самарянин” надала нам оселю у селі Нова Українка, де ми змогли прийняти ще трьох дітей", — пригадала мама-вихователька Орися Примак.

Як живе родина, які мають традиції та з якими викликами стикаються після повноліття дітей — дивіться у репортажі редакції Суспільне Рівне.