Промислово-будівельну групу "Ковальська" оштрафували за рекламну кампанію "Твердий стандарт" за участі порноакторки Джозефіни Джексон (справжнє імʼя — Юлія Сенюк). Держпродспоживслужба визнала рекламу дискримінаційною, оскільки вона використовує жіноче тіло як сексуальний об'єкт, що не пов'язано з рекламованим продуктом — бетоном.

Про це повідомив засновник креативної агенції reitarska Максим Бондаренко, який і подав скаргу до Держпродспоживслужби.

На своїй сторінці в Instagram він розмістив копії документа, який отримав від Держпродспоживслужби у відповідь на звернення.

Допис засновника креативної агенції reitarska Максима Бондаренка до Держпродспоживслужби про рекламу компанії "Ковальська", 16 жовтня 2025 року. Instagram/@max_vermilion

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) наклала штраф на компанію "Ковальська" та зобов'язала припинити розповсюдження її рекламної кампанії "Твердий стандарт".

Для ухвалення рішення Держпродспоживслужба звернулася за експертизою до громадської організації "Українська асоціація маркетингу". Експерти дійшли висновку, що рекламна кампанія є дискримінаційною та порушує Закон України "Про рекламу".

Головна претензія полягає в тому, що реклама "використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживача, що не стосується рекламованого продукту чи способу його споживання". Простими словами, регулятор визнав, що в рекламі бетону жіноче тіло та сексуальний підтекст використовуються недоречно, перетворюючи людину на об'єкт.

За задумом самої "Ковальської", кампанія "Твердий стандарт" мала "розповідати про догляд за бетоном впевнено, ніжно й точно", йдеться у дописі в Instagram. У рекламі Джозефіна Джексон позиціювалася як "експертка з твердості", яка "відчує, коли твердості бракує" і "пояснить усе: з ніжністю, впевненістю й твердим переконанням".

Рекламний допис компанії "Ковальська" про бетон "Твердий стандарт". Instagram/@kovalska_group

Гасло кампанії звучало так: "Твердий стандарт — коли міцність дарує відчуття спокою". Проте саме такий підхід з використанням двозначних натяків та сексуалізації був визнаний порушенням рекламного законодавства.