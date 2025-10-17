Російський суд незаконно засудив полонених українських військових за "тероризм"

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, Росія, незаконно засудив 15 українських військовополонених до термінів від 15 до 21 року колонії суворого режиму за "участь в терористичній організації".

Про це повідомляє російське видання "Медіазона" з посиланням на пресслужбу військового суду.

За даними видання, суд засудив військових батальйону "Айдар", яких взяли у полон росіяни. Російське слідство звинуватило їх у нібито участі у терористичній організації та "насильницькому захопленні влади". Приводом для слідства стала служба українців у Збройних силах України.

Всього суд у Ростові засудив:

Дмитра Федченка до 15 років колонії суворого режиму;

Андрія Шоліка, Віталія Крохалева та В'ячеслава Байдюка — до 16 років колонії суворого режиму;

Володимира Макаренка та Ігоря Гайоху — до 18 років суворого режиму;

Миколу Чуприна, Тараса Радченка, Семена Забайрачного, Сергія Нікітюка, Олександра Таранця та Владислава Єрмолинського — до 20 років суворого режиму;

Віталія Грузінова, Романа Недоступа та Сергія Калініченка — до 21 року колонії суворого режиму.

Українські військові розповіли про тортури під час так званого слідства. Суд проігнорував їхні заяви. Адвокати українців заявляли про порушення міжнародного права під час засідання суду. Їхні клопотання також не взяли до уваги.

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими забороняє засудження військовополонених за участь у збройних силах тієї чи іншої держави. Суди в Росії над українськими військовополоненими є незаконними.

У справі військовополонених українців також фігурували дві жінки — Лілія Прутян та Марина Міщенко. Вони були медикинями. Їх повернули в рамках обміну військовополонених 13 вересня 2024 року.