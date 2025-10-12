Вибух на військовому заводі у СЩА: загинули 16 людей

Унаслідок потужного вибуху на військовому заводі в американському штаті Теннессі загинули 16 людей.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на місцеву владу.

За даними правоохоронців, усі працівники, які перебували на зміні під час інциденту, загинули — вижити нікому не вдалося.

Вибух стався понад добу тому на підприємстві компанії Accurate Energetic Systems, що спеціалізується на виробництві та зберіганні вибухових речовин для військової, авіакосмічної та комерційної галузей.

За словами шерифа округу Хамфріс Кріса Девіса, на місці трагедії залишилися лише "тліючі уламки понівеченого металу" та згорілі автомобілі. Причини вибуху наразі невідомі. Розслідування може тривати кілька місяців.

Це вже не перший інцидент на цьому заводі: у 2014 році там також стався вибух, який, за даними влади, тоді був "незначним".