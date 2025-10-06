Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща і країни Балтії виступили проти прямих переговорів Євросоюзу з Москвою до початку війни РФ проти України, а пандемія Covid-19 погіршила ситуацію щодо України через відсутність прямих контактів з лідером РФ Володимиром Путіним. В Естонії та Польщі розкритикували слова ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель стосовно того, що розриву відносин Європи і Росії буцімто сприяли країни Балтії та Польща.

Про це вона сказала в інтерв’ю угорському проєкту Partizan, передає Вild.

Меркель зокрема, згадала про Мінські угоди, які вона допомогла укласти у 2015 році.

"У червні 2021 року я відчула, що Путін більше не сприймає Мінські угоди серйозно, тому я хотіла розпочати новий формат, в межах якого ми, як Європейський союз, могли б безпосередньо говорити з Путіним. Частина людей цього не підтримала. В першу чергу це були країни Балтії, але і Польща також заперечувала", — сказала вона.

Ексканцлерка зазначила, що ці чотири країни боялися, "що ми не матимемо спільної політики щодо Росії".

"У будь-якому разі, цього не сталося. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна", — сказала Меркель.

Вона додала, що коронавірус сприяв війні Росії проти України.

"Ми більше не могли зустрічатися, тому що Путін боявся коронавірусної пандемії. Якщо ти не можеш зустрічатися, ти не можеш віч-на-віч обговорювати свої розбіжності, не можеш знаходити нові компроміси. Відеоконференцій було недостатньо", — заявила ексканцлерка і додала, що "коронавірус — головна причина, чому Росія так політично радикалізувалася і зрештою напала на Україну".

Bild зазначає, що в інтерв’ю Меркель не згадала, що російська агресія проти України тривала й увесь період 2015-2021 років, коли діяли так звані Мінські угоди; тоді загинуло близько 5 тис. українських військових. Уже навесні 2021 року Путін уперше зосередив величезні сили та військову техніку на кордоні з Україною, що викликало побоювання нової інтервенції.

В Естонії та Польщі розкритикували слова ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель стосовно того, що розриву відносин Європи і Росії нібито сприяли країни Балтії та Польща.

Голова МЗС Естонії Маргус Цахкна, без конкретної згадки Меркель, наголосив, що лише Росія винна в агресії проти України.

"Війна Росії проти України обумовлена лише одним фактором: відмовою визнати розпад Радянського Союзу та невгамовними імперіалістичними амбіціями. Лише Росія є винною в цій агресії", — написав він у соцмережі Х.

Голова комітету із закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон назвав слова Меркель "новим і дуже низьким висновком з боку Ангели Меркель".

"Це новий і, на жаль, дуже низький висновок з боку Ангели Меркель: звинувачувати країни Балтії та Польщу у розв'язанні імперської війни з Росією. На жаль, це кидає тінь на весь її період на посаді канцлера Німеччини. Я навіть не буду тут говорити про "Північний потік", — зазначив Міхкельсон.

Експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький назвав інтерв’ю Меркель необдуманим і додав, що ексканцлерка ФРН довела цим, що "перебуває серед німецьких політиків, які завдали Європі найбільшої шкоди".