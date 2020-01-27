Чому Голокост став можливим і чи існує антисемітизм в Україні. Коментар історика

27 січня в усьому світі вшановують жертв Голокосту. Цього дня 1945 року вояки Першого Українського фронту визволили в’язнів нацистського концтабору Аушвіц, що існував із кінця травня 1940 до січня 1945 року біля міста Освенцима. Сучасні історики збігаються у думці, що в Аушвіці було знищено від 1 до 1,7 мільйона людей, переважно євреїв.

"Якби нацисти перемогли у Другій світовій війні, єврейському народу загрожувало б цілковите винищення в планетарному масштабі", — вважає кандидат історичних наук Андрій Руккас. Про геноцид єврейського народу під час Другої світової, його передумови та сучасний рівень антисемітизму в Україні експерт розповів в ефірі Українського радіо.

ЧОМУ ГОЛОКОСТ СТАВ МОЖЛИВИМ?

Це складне питання, над поясненням якого до сьогодні точаться дискусії. Як так сталося, що Німеччина, країна західної Європи, яка дала світу цілу плеяду відомих філософів, художників, поетів, композиторів, врешті-решт породила нацизм? Одним зі складових елементів політики нацизму було фізичне знищення представників єврейської національності. Яким чином за чотирнадцять років партія, яка налічувала кількасот членів, прийшла до влади і стала наймасовішою організацією?

Складових елементів цього питання дуже багато. Не можна ототожнювати поняття антисемітизму і Голокосту. Антисемітські уявлення і дії були характерні для західної Європи ще з часів Середньовіччя. Якщо говорити про брутальні прояви антисемітизму, то за всіма показниками нацистська ідеологія мала б зародитися десь на теренах Російської імперії.

Якби не було Гітлера, нацистів, Третього Рейху і його політики Голокосту, найбільшою трагедією єврейського народу були би погроми на території Російської імперії на початку ХХ століття. Тільки на українських землях загинуло близько 60 тисяч євреїв. Проте нацистська ідеологія зародилась у спокійній Німеччині, де євреї становили менше 1% населення.

У роки Першої світової війни антисемітські прояви в Німеччині практично зійшли на нуль. Євреї воювали в складі кайзерівської армії, будучи не лише рядовими солдатами, а й офіцерами. Тому питання, чому в Німеччині, де євреї не становили бодай помітної меншини і були значною мірою асимільовані, виникла нацистська ідеологія? Якби нацисти перемогли у Другій світовій, то єврейському народу загрожувало б цілковите винищення в планетарному масштабі. За шість років Другої світової війни німці знищили 6 млн євреїв. Це 2/3 європейського єврейства і третина світового.

ПРО СУЧАСНИЙ АНТИСЕМІТИЗМ

Питання антисемітизму є хорошим політтехнологічним інструментом, що свого часу довели націонал-соціалісти. Зараз цю карту розігрують політики, зокрема Путін із Польщею. Справді, у довоєнній Польщі євреї не були рівноправними громадянами. Там були свої антиєврейські ексцеси. Але вони не були актом державної політики, під них не підводилася жодна ідеологічна база і ніхто не ставив за мету тотальне знищення єврейського населення в рамках польської держави. Тому говорячи про проблеми довоєнної Речі Посполитої, Путін намагається змістити акценти дискусії.

ПРО АНТИСЕМІТИЗМ В УКРАЇНІ

Найменш заражені вірусом антисемітизму були русини. Для галицьких українців подібні речі були незрозумілими і неприпустимими. Єврейські погроми на Галичині не відбувалися до 1914 року, доки туди не прийшла російська армія. Щодо сучасного стану речей, то останні наші політичні події чудово засвідчують, що в нас один із найнижчих рівнів антисемітизму в Європі. У нас немає погромів, у нас не вриваються в редакції газет, не підкладають бомби і не здійснюють терористичні акти на цій підставі. Антисемітські прояви, звісно, є, проте на них завжди є адекватна реакція суспільства.