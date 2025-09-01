За народного депутата, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів, внесли заставу.

Про це Суспільному повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Йдеться про нардепа Олексія Кузнєцова. 4 серпня ВАКС відправив його під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі вісім мільйонів гривень. Прокурори просили заставу розміром у 30 мільйонів гривень.

Що відомо про справу Олексія Кузнєцова

2 серпня стало відомо, що НАБУ та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Серед затриманих чинний нардеп від "Слуги Народу" Олексій Кузнєцов та колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За даними слідства, під час укладання держконтрактів на постачання техніки частину коштів (до 30%) повертали посадовцям у вигляді хабарів. Затримані четверо людей. Справу розслідують НАБУ і САП у межах чинного законодавства.

У заяві НАБУ та САП йдеться про нардепа Олексія Кузнєцова, підтвердили Суспільному джерела у фракції "Слуга народу". Кузнєцов — нардеп від "Слуги народу", обраний у 2019 році на Луганщині. Член комітету Ради з прав людини та ТСК із питань тарифної політики. Раніше був помічником нардепів від "Партії регіонів" і "Блоку Петра Порошенка".

Кузнєцов голосував за законопроєкт №12414, який підривав незалежність НАБУ та САП.