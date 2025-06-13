Конференцію щодо Палестини перенесено — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що конференцію щодо можливого визнання Палестини перенесуть "через питання логістики та безпеки".

Про це Макрон повідомив на брифінгу 13 червня, передає Le Monde.

За словами президента Франції, відтермінування конференції не означає скасування можливості визнати державу Палестина.

"Ці події вночі слід розглядати в контексті ширшого конфлікту, який відбувається в регіоні, і зокрема, після терористичних атак 7 жовтня, війни в Газі, що триває. Це ні за яких обставин не повинно змушувати нас забувати про Газу", — сказав Еммануель Макрон.

Та Макрон підкреслив, що визнана держава має бути "демілітаризованою".

"Якими б не були обставини, я заявив про свою рішучість визнати Державу Палестина", — сказав президент Франції.

З 17 по 20 червня у Нью-Йорку планували конференцію за участі великої групи країни, серед них країни Ради безпеки ООН та Саудівська Аравія. Під час конференції представники країн-учасників мали обговорити можливість визнання держави Палестина.

Посол Ізраїлю у Франції Джошуа Зарка назвав ініціативу Макрона "катастрофічною". У організаторів конференції є побоювання, що США та Ізраїль не будуть присутні на самій конференції, або можуть активно бойкотувати її.

Ізраїль проти визнання держави Палестина та отримання палестинцями іншого громадянства. Зараз Ізраїль вважає палестинців або своїми громадянами, або особами без громадянства, якщо вони не мають громадянства Ізраїлю.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.

Станом на квітень 2024 року, 143 зі 193 країн-членів ООН визнають Палестину як незалежну державу. Серед них є Україна.