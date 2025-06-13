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Зеленський підписав закон про страхування для журналістів, які працюють у зоні бойових дій
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Зеленський підписав закон про страхування для журналістів, які працюють у зоні бойових дій

Марія Патока
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Зеленський
Студійний мікрофон. Pexels

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про унормування страхування журналістів, які працюють у зоні бойових дій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

За словами Юрчишина, новий закон дозволяє медіа страхувати своїх працівників під час роботи в зоні бойових дій як за власний кошт, так і за грантові гроші.

Раніше страхові компанії не мали ліцензій на страхування журналістів, які працюють у зоні бойових дій через те, що не було необхідного законодавства. Новий закон це виправляє.

"Вітаю всіх, хто чекав цього моменту та брав участь у розробці законопроєкту. Ця ініціатива — на 100% про медіа, для медіа та із залученням самих медійників", — заявив Юрчишин.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій разом із Національним банком мають розробити детальні умови страхування протягом 30 днів від дати підписання закону.

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