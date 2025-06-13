На вихідних в Україну прийде потепління — Діденко

У суботу, 14-го червня, в Україну прийде потепління. Температура повітря становитиме в більшості областей +19+24 градуси.

Про це повідомляє у своєму прогнозі синоптикиня Наталка Діденко.

“Температура повітря становитиме в більшості областей, як сьогодні на півдні та сході України, +19+24 градуси, а в неділю +21+26 градусів. А не оце сьогоднішнє казна що, +12+16 градусів”, — зазначила Діденко.

Згідно з прогнозом, дощі, періодичні та часом із грозами, пройдуть вихідними практично повсюди. Лише в західних областях завтра — небагато вологи, а в неділю взагалі повсюди там буде сонячно. І найтепліше.

Вітер вихідними залишається в Україні рвучким, переважно з північного заходу.

У Києві 14-15 червня очікується помірно тепла погода з температурою повітря +20+22 градуси. Часом короткі дощі, у неділю — більше сонячних прояснень. Вітер північно-західний, поривчастий.