Медиків не призначатимуть на непрофільні посади у війську — МОЗ

Медиків, фармацевтів і реабілітологів відтепер не можна призначати на непрофільні посади у війську. Єдиний виняток – добровільна згода самого військовослужбовця на таке призначення.

Про це інформує пресслужба Мінохорони здоров'я у п’ятницю, 13 червня.

У МОЗ нагадали, що 12 червня набув чинності указ президента №397/2025, який вніс зміни до положення про проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України.

Цей документ деталізує умови проходження служби для громадян із медичною й фармацевтичною освітою та фахівців з реабілітації, зокрема – в умовах воєнного стану.

“Ключова зміна – запроваджено норму, що забороняє призначення таких фахівців на військові посади, які не пов’язані з наданням медичної, фармацевтичної чи реабілітаційної допомоги або ж на такі, що потребують нижчого рівня освіти або кваліфікації, ніж має кандидат. Єдиний виняток – добровільна згода самого військовослужбовця на таке призначення”, — наголосили у МОЗ.

Ідеться про військовослужбовців та громадян, що мають вищу освіту ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямування та відповідний сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста. А також про тих фахівців, що мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальностями “Технології медичної діагностики та лікування” (спеціалізація “Протезування-ортезування”), “Терапія та реабілітація”, “Біомедична інженерія” (освітня програма з технологій протезно-ортопедичних виробів) або ж мають вищу освіту та пройшли післядипломне навчання на циклах спеціалізації “Ерготерапія”, “Протезування-ортезування”, “Терапія мови і мовлення”, “Фізична терапія”. Назви спеціальностей зазначені з урахуванням змін освітнього законодавства.

Указом оновлено й вимоги до присвоєння звання молодшого лейтенанта як для чинних військовослужбовців, так і для громадян, які можуть бути призвані за мобілізацією чи зараховані на військову службу за контрактом.

До переліку спеціальностей включили не лише лікарів, а й фармацевтів – вони зможуть бути призначені на посади офіцерського складу медичної служби з подальшим проходженням військової підготовки за програмою підготовки офіцерів медичної служби тактичного рівня (у разі якщо такі особи не проходили військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби).

Також визначено перелік спеціальностей, які дозволяють служити на посадах за реабілітаційними напрямами. Такі фахівці можуть бути призначені на офіцерські посади у сфері реабілітації, у тому числі з протезування-ортезування, з подальшим проходженням у разі потреби курсу військової підготовки.

На початку року уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. Водночас для забезпечення потреб Збройних Сил України та сектору оборони у медичних працівниках розробили механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба, нагадали в МОЗ.