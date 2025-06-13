Росія може спровокувати ще більшу кризу в Придністров'ї, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові перед парламентськими виборами цієї осені та вплинути на перебіг голосування на лівому березі Дністра.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду, передає NewsMaker.

"Усі ці роки Росія використовувала мешканців Придністров’я і будь-якої миті може спровокувати ще більшу кризу, якщо це відповідатиме її планам у Молдові. Ми можемо чекати на поглиблення цієї кризи найближчими місяцями, до виборів", — сказала вона.

Президентка вважає, що Росія може спробувати не лише підкупити виборців на лівобережжі Дністра, а й шантажувати населення, свідомо провокуючи нестабільність у регіоні.

За словами Санду, Москва "може пообіцяти допомогу в обмін на голосування на Правому березі" і запевнила, що відповідальні держструктури вивчають ризики та зроблять усе можливе, щоб вибори цієї осені були вільними та справедливими.

"Ми зробимо все можливе, щоб вибори були справжніми", — сказала вона.

За словами президентки, ситуація в Придністров’ї залишається нестабільною, і Кишинів готовий підтримати населення лівобережжя, але спочатку молдовська влада має вирішити "головну проблему — виведення російських військ".

"Це ключовий момент, який ми повинні вирішити мирним шляхом, тому що інакше ми не зможемо виправдати нашу фінансову підтримку", — наголосила Санду.

Невизнана Придністровська молдавська республіка, або скорочено Придністров’я — це квазі-держава, яка займає усю молдовську частину Лівого берега Дністра та має невеликий анклав на Правому березі. На цій території відбулася перша спроба РФ у веденні гібридної війни. Сепаратистський рух був сформований фактично одночасно з проголошенням незалежності Молдови та вилився у війну, в якій загинуло близько 1200 людей.