Народний депутат та колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що ініціює відставку уряду. Зокрема, розпочав збір підписів.

Відповідну заяву нардеп оприлюднив у фейсбук-сторінці.

У своєму відеозверненні Разумков зазначив, що Кабмін "провалив абсолютно всі напрямки своєї діяльності".

"Можна тут витратити годину, розповідаючи, який в нас непрофесійний уряд. Але настав час не говорити про те, який він не професійний, а його міняти, відправляти у відставку і ще раз звертаюся до всіх. Давайте це зробимо разом...Бо якщо далі ці невігласи будуть працювати в Кабміні, ми просто втратимо все, все те, що сьогодні боронять наші захисники на фронті", — зазначив Разумков.

Він також закликав прем’єр-міністра Дениса Шмигаля самостійно піти у відставку.

"Це було б хоч якесь відповідальне рішення після всього, до чого його команда довела країну! І це дозволило б зекономити час який доведеться витратити на підготовку документів для відставки цього Уряду", — написав нардеп.

На заяву Дмитра Разумкова відреагував нардеп і заступник голови податкового комітету Верховної ради Ярослав Железняк. Зокрема, у своєму телеграм-каналі він зазначив, що відставка прем'єр-міністра України "тягне автоматично відставку всіх міністрів".

А також нагадав, що наразі згідно зі статтею 10 закону "Про правовий режим воєнного стану", у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Кабінету Міністрів України.

Железняк додав, що подасть законодавчу ініціативу, аби "прибрати це з законодавства і паралельно вдосконалити процедуру голосування та обговорення нового складу уряду".

Нагадаємо, 10 червня до Верховної Ради внесли проєкт постанови про звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції України.

Підставою внесення цієї ініціативи, за словами нардепа від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, став матеріал журналістів УП про те, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало управління кількома підприємствами, зокрема Будинком профспілок у центрі Києва компанії, яка має зв’язок із Михайлом Стефанішиним — колишнім чоловіком та батьком дітей віцепрем'єрки Стефанішиної.