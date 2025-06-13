Повітряні сили вночі збили 28 дронів

У ніч на 13 червня Сили протиповітряної оборони збили 28 дронів, якими російська армія атакувала Україну, ще 15 безпілотників було втрачено локаційно.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом Сили ППО знешкодили 43 з 55 БпЛА, які російські війська випустили по території України. Крім того, армія РФ атакувала 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.
Головними напрямками атаки були: Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — повідомили в ПС.
Влучання зафіксували у 9 місцях.