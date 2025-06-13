За добу на фронті відбулося 209 боєзіткнень, РФ втратила 1220 військових

Протягом минулої доби на фронті відбулося 209 бойових зіткнень, російська армія втратила ще 1220 військових. Від так загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україні сягнули 1 001 560 осіб.

Про це Генштаб ЗСУ.

12 червня російські війська здійснили 78 авіаударів, скинули 124 КАБи, атакували 3135 дронами-камікадзе та 5200 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти.

Авіаудари прийшлися, зокрема по районах населених пунктів Козацьке, Новопіль Донецької області; Новозлатопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Приютне, Приморське, Білогір’я, Чумацьке Запорізької області; Львове Херсонської області.

Сили оборони вдарили по дев'ятнадцяти місцях, де були російські війська та техніка, уразили два пункти управління та чотири артилерійські системи.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку Сили оборони відбили дві атаки в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 9 російських атак. Сили оборони відбили штурми у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 22 рази у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове.

На Сіверському напрямку українські війська відбили чотири атаки. Росіяни намагалися просунутися у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 23 атаки поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 66 штурмів і наступів у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар.

На Гуляйпільському напрямку відбувся один наступ РФ поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили чотири атаки в районі Новоандріївки та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку відбулася одна спроба росіян просунутися до українських позицій, але марно.

На Курському напрямку відбулося 27 боєзіткнень. Війська РФ завдали 18 авіаударів, скинувши 34 КАБи, а також 225 разів обстріляли з артилерії позиції Сил оборони та населені пункти.