Країни "Веймар+" готові посилити санкційний тиск на Росію

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії та Великої Британії (формат "Веймар +"), а також високий представник ЄС заявили про готовність посилити економічний тиск на Росію з метою примусити її до мирних перемовин.

Про це йдеться в спільній заяві міністрів після зустрічі в Римі 12 червня.

Міністри підтвердили "непохитну підтримку України, її народу, її демократії, її безпеки, її суверенітету, її незалежності та її територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"Сильна, незалежна та демократична Україна є важливою для стабільності та безпеки євроатлантичного регіону. Ми вітаємо мирні зусилля під керівництвом США та нещодавні переговори між Україною та Росією як крок до всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН. Європа продовжуватиме робити свій внесок у ці зусилля та готова підтримувати виконання мирної угоди відповідно до принципів Статуту ООН", — йдеться у заяві.

Учасники зустрічі визнали роль Туреччини, як майданчика для переговорів, і високо оцінили "конструктивну участь у мирному процесі України, яка демонструє чітку відданість миру, та водночас закликали Росію зробити те саме "без подальших зволікань і відмовитися від своїх неприйнятних максимальних вимог і передумов, щоб продемонструвати свою справжню зацікавленість у мирі".

Міністри засудили нещодавні масовані російські напади на українські міста та українське цивільне населення, які є явним порушенням міжнародного права.

Дипломати наголосили на готовності посилити тиск на Росію шляхом подальших санкцій та запобігання їх обходу.

"Ми готові швидко впровадити нові заходи (особливо в енергетичному та банківському секторах), спрямовані на послаблення здатності Росії продовжувати агресивну війну та забезпечення того, щоб Україна була в найкращій позиції для забезпечення справедливого та тривалого миру. Ми прагнемо заморожувати російські державні активи в наших країнах, доки Росія не припинить свою агресію та не відшкодує завдану нею шкоду", — йдеться у заяві.

Зазначається, що справедливий та тривалий мир повинен включати належні гарантії безпеки для України, починаючи з сильної української армії та оборонної промисловості. З цією метою, спираючись на трансатлантичну єдність, європейці працюватимуть з Україною над ініціативами щодо зміцнення ЗСУ.

"Ми готові збільшити нашу підтримку, зокрема шляхом посилення співпраці з Україною в оборонній промисловості та вивчення інших форм співробітництва у сфері безпеки та оборони, що відповідає нашій підтримці євроатлантичної інтеграції України. Ми продовжуватимемо співпрацювати зі США з цього питання", — йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що твердо налаштовані, у тісній координації з міжнародними партнерами, підтримувати економічну стабільність України в рамках програми МВФ, забезпечувати їй достатню фіскальну підтримку на 2026 рік і далі, а також сприяти її економічному відновленню та реконструкції.