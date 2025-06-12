МВФ ухвалить рішення щодо наступного траншу Україні найближчими тижнями

Виконавча рада МВФ планує впродовж найближчих тижнів провести засідання щодо восьмого перегляду програми EFF для України та прийняти рішення щодо виділення наступного траншу в розмірі близько 500 млн доларів.

Про це повідомила під час пресбрифінгу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Укрінформ.

"Засідання Ради заплановано на найближчі тижні", — зазначила представниця Фонду.

Вона пообіцяла, що як тільки конкретна дата буде визначена, МВФ офіційно повідомить про це.

Козак підтвердила, що в разі позитивного рішення Виконавчої ради Україна отримає наступний транш у розмірі близько 500 млн дол. Таким чином, разом із попередніми траншами загальна сума виплат за програмою розширеного фінансування (EFF) для України сягне 10,6 млрд дол.

"Я також можу додати, що економіка України залишається стійкою, показники в рамках EFF залишаються високими, попри дуже складні обставини. Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі, й прогрес у структурному порядку денному в Україні продовжується", — зауважила Козак.

29 травня Україна та МВФ узгодили восьмий перегляд програми розширеного фінансування.