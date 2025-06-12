Трамп "розчарований" Україною та Росією, на його думку "можна було домовитися"

Президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування Росією та Україною, повідомив, що "можна було домовитися" завершити війну та припинити вогонь.

Про це Трамп розповів журналістам 12 червня.

За його словами, ситуація з війною, яку розпочала Росія проти України, "йому близька".

"Ми втрачаємо 5-6 тисяч людей щотижня, в основному солдатів, але також людей, які живуть у містах, тому що вони знову потрапляють під ракети. Як би ви хотіли жити, знаючи, що ракета має всі шанси влучити у ваш будинок ввечері? Це жахливо. Мабуть, жахливо так жити. Я розчарований, що війна досі триває", — сказав Дональд Трамп.

Президент США Трамп вже не вперше висловлює своє "розчарування" Росією та Україною й тим, що війна, яку розпочала Росія проти України, досі триває.

Раніше Трамп казав, що Україна має погодитись прямі перемовини з РФ у Туреччині, які запропонував очільник Кремля Володимир Путін. У разі зустрічі, на його думку, українська влада щонайменше зможе з’ясувати, можлива угода із Кремлем чи ні. Якщо цього не станеться, то, за словами Трампа, європейські лідери та США будуть розуміти, "яка ситуація", і зможуть діяти відповідно.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації за посередництва влади Туреччини провели другий раунд перемовин у Стамбулі, які тривали понад годину. За його підсумками очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров розповів, що сторони домовились про обміни полоненими, а також репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. За його словами, деталі щодо цього повідомлять "незабаром".

Також російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ взяв тиждень на вивчення та аналіз документа. Після цього сторони "зможуть скоординувати" подальші кроки. Умєров додав, що запропонував російській делегації провести ще один раунд переговорів 20-30 червня.

Водночас за словами першого заступника міністра закордонних справ України та одного з членів української делегації Сергія Кислиці, росіяни відмовились від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним.