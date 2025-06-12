Парламент Чехії збереться у вівторок, 17 червня, на позачергове засідання щодо висловлення недовіри коаліційному уряду прем’єра Петра Фіали.

Про це повідомляє агентство національний мовник ČTK.

Ініціатором обговорення стала опозиційна партія ANO, яка звинувачує уряд у безвідповідальному поводженні з біткоїнами, переданими в дар Міністерству юстиції. Через цей скандал вже подав у відставку міністр юстиції від партії ODS Павел Блажек. Опозиція також вимагає відставки міністра фінансів Збинєка Станюри та всього уряду.

Причиною політичної кризи став подарунок у криптовалюті на суму близько мільярда крон, який Мінʼюст отримало від підприємця Томаша Їріковського. Останній раніше був засуджений за розтрату, торгівлю наркотиками та незаконне зберігання зброї.

Попри це, уряд ймовірно витримає голосування, зазначає мовник. Для його відставки потрібно щонайменше 101 голос зі 200. Під зверненням щодо проведення засідання підписалися 64 депутати від ANO — мінімальний поріг становить 50.

Це вже четверта спроба опозиції усунути уряд Фіали — попередні голосування у 2022 та 2023 роках завершились невдачею. Коаліційні партії пов’язують ініціативу з наближенням парламентських виборів, які мають відбутися восени цього року.

Міністерка юстиції Єва Декруа (ODS), яка змінила Блажека, пообіцяла провести зовнішній аудит та оприлюднити результати до кінця серпня. Також вона планує призначити координатора, який відповідатиме за публічну комунікацію в справі. Опозиція вже заявила, що не братиме участі в консультаціях, назвавши цей крок "імітацією активності".