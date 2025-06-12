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Сибіга розкритикував привітання деяких країн до "дня Росії"
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Сибіга розкритикував привітання деяких країн до "дня Росії"

Надія Собенко
Ольга Ковальчук
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Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на прес-конференції під час зустрічі у форматі Веймар+ в Італії 12 червня 2025 року. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йому було неприємно читати привітання деяких країн до "дня Росії".

Про це він сказав перед початком засідання у форматі "Веймар+" у Римі.

"Мені як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора. Які публічно вітали Росію з національним святом. Вітали країну-агресора. Не може бути жодного винагородження агресії. Не може бути жодного винагородження країни-агресора", — наголосив Сибіга.

Міністр не називав країни, які мав на увазі. Однак сьогодні Держдеп США опублікував офіційне вітання з "днем Росії від" держсекретаря США Марко Рубіо.

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