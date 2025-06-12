Сибіга розкритикував привітання деяких країн до "дня Росії"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йому було неприємно читати привітання деяких країн до "дня Росії".

Про це він сказав перед початком засідання у форматі "Веймар+" у Римі.

"Мені як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора. Які публічно вітали Росію з національним святом. Вітали країну-агресора. Не може бути жодного винагородження агресії. Не може бути жодного винагородження країни-агресора", — наголосив Сибіга.

Міністр не називав країни, які мав на увазі. Однак сьогодні Держдеп США опублікував офіційне вітання з "днем Росії від" держсекретаря США Марко Рубіо.