У Швеції відбудеться приватна зустріч, на якій обговорять майбутнє України

У столиці Швеції Стокгольмі 12-15 червня відбудеться приватна зустріч Більдерберзької групи, на якій зокрема обговорять трансатлантичні відносини, майбутнє України, а також інновації та стійкість в обороні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Більдерберзької зустрічі.

На зустріч запрошено різноманітну групу політичних лідерів та експертів з промисловості, фінансів, академічних кіл та ЗМІ.

Теми обговорень передбачатимуть євроатлантичні відносини, майбутнє України, економіку США, Європу, Близький Схід, а також інновації у сфері оборони, штучний інтелект та питання міграції.

Участь у зустрічі візьмуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, президент Фінляндії Александр Стубб, міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також спікерка Бундестагу Юлія Клекнер.

Зустріч буде приватною і не передбачає підсумкової заяви чи прес-конференції.

Більдерберзька група — щорічна приватна конференція, в якій беруть участь від 120 до 150 осіб європейської та північноамериканської політичної еліти, експерти з промисловості, фінансів, наукових кіл та ЗМІ. Проводиться конференція щорічно з 1954 року.

Це форум для неформального обговорення важливих питань. Зустрічі проводяться відповідно до Правила Чатем-Хаус, за яким учасники допускаються виключно за запрошеннями, мають право використовувати отриману на зустрічі інформацію, проте не розкривати, кому вона належить.

Завдяки тому, що зустріч приватна немає детального порядку денного, не пропонуються резолюції, не проводиться голосування та не публікуються політичні заяви.