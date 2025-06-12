Чехія підготувала 18 українських пілотів цивільної авіації

12 червня у Чехії завершили дворічний навчальний проєкт для українських цивільних пілотів. 18 українців отримали європейські ліцензії пілотів, що відповідають стандартам ЄС.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Чехії.

Проєкт реалізували академічні та приватні організації в Чехії. На академічному рівні у проекті брав участь Чеський технічний університет у Празі, який підготував навчальні матеріали відповідно до європейських стандартів та створив диференціальний аналіз української навчальної програми. Практична частина проходила в льотній школі F-AIR в аеропортах Карлових Вар та Бенешова.

"Проект навчання пілотів – це приклад конкретної та ефективної допомоги, яку Чеська Республіка надає Україні. Йдеться не лише про відновлення авіації – ми допомагаємо людям отримати перспективу, кваліфікацію та впевненість у майбутньому. Це суть нашої місії", — повідомив Томаш Копечний, представник уряду Чехії з питань відбудови України.

Частково фінансуання надали також США. Та після того, як президентом став Дональд Трамп, Америка зупинила фінансування навчання пілотів цивільної авіації у 2025 році.

Після закінчення навчання українці склали теоретичні та практичні іспити перед управлінням цивільної авіації Чехії та отримали європейський сертифікат "Ліцензія комерційного пілота". Ця ліцензія дає право займатися професією професійного пілота не лише в ЄС, але й в Україні та більшості інших країн світу.