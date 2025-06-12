Україна прагне завершити війну вже у 2025 році, і для цього необхідно посилити тиск на Росію. Окрім того, військовий тиск на Москву має передбачати збільшення оборонних спроможностей України.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед міністерською зустріччю у форматі "Веймар+" у Римі.

"Ми прагнемо закінчити цю війну цього року. Тому так важливий тиск на агресора щодо досягнення перемир’я, яке відкриє дорогу для подальших широких перемовин", — наголосив Сибіга.

За його словами, економічний тиск має включати жорсткі санкції проти російського енергетичного сектору й банків, зниження цінової стелі на нафту до 30 доларів за барель, а також подальше використання заморожених російських активів.

У військовому вимірі Україна очікує нових пакетів допомоги, посилення систем ППО, інвестицій у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс і довгострокову підтримку. Сибіга підкреслив: мета України — ставати все більш самодостатньою у сфері оборони.

"Політичний тиск має передбачати сильні рішення. За підсумками самітів ЄС, НАТО та Групи семи ми виходимо з тієї логіки, що безпека України, ЄС і НАТО є неподільною", — зазначив глава МЗС.

Міністр наголосив, що саме зараз партнери мають проявити рішучість, а в підсумкових документах очікуються чіткі сигнали сили й єдності. Він також додав, що представить союзникам українське бачення очікуваних рішень на майбутніх самітах.

10 червня у ЄС оголосили про підготовку нового пакета санкцій проти Росії. До нього внесуть: "Північні потоки 1 і 2", додаткові компанії, які займаються видобутком та експортом нафти, Росатом з усім топменеджментом і судна тіньового флоту Росії, котрі перевозять нафту.