Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас вважає, що санкцій проти Росії послабляють її можливості вести війну проти України. Раніше президент Зеленський закликав ЄС посилити санкції проти РФ у 18 пакеті.

Про це Кая Каллас повідомила під час зустрічі "Веймар+" в Італії 12 червня.

За словами дипломатки ЄС, Росія втратила мільярди євро доходів від нафти, її суверенний фонд добробуту скоротився на 6 мільярдів лише минулого місяця.

"Ми запропонували санкції проти російських банків та енергетичного сектору, а також військової промисловості. Росія витрачає гроші. Але нам потрібно ще більше скоротити потік грошей до московської армії, тому що ми хочемо, щоб ця війна припинилася", — сказала Кая Каллас.

Також Каллас зауважила, що ЄС продовжує підтримувати Україну.

"У 2025 році Європейський Союз надав найбільшу військову підтримку з початку війни. Але нашими амбіціями має бути зробити ще більше, тому що Україна захищається, а Росія не демонструє жодних ознак зупинки. Чим сильніша Україна сьогодні на полі бою, тим сильніша вона за столом переговорів, коли справа доходить до того моменту, коли Росія справді готова до розмови", — сказала Каллас.

11 червня президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз посилити санкції проти російських енергоносіїв у 18 пакеті, який оголосили 10 червня.

"Стеля у 45 доларів на нафту краща, ніж 60, це зрозуміло, це правда. Але справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві", — повідомив Зеленський.

10 червня у ЄС оголосили про підготовку нового пакета санкцій проти Росії. До нього внесуть: Північні потоки 1 і 2, додаткові компанії, які займаються видобутком та експортом нафти, Росатом з усім топменеджментом і судна тіньового флоту Росії, які перевозять нафту.