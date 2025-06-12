Пісторіус: "Путін не хоче миру — Захід має об’єднатися для підтримки України"

Очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дії РФ упродовж останніх тижнів, зокрема обстріли цивільної інфраструктури України свідчать про те, що лідер Кремля Володимир Путін не зацікавлений у перемир'ї чи мирному врегулюванні війни.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленський у Києві 12 червня, передає кореспондентка Суспільного.

"Путін упродовж останніх тижнів діє особливо жорстко. Він знову атакує цивільні об'єкти дронами та ракетами. Це навантаження надзвичайне", — зазначив Пісторіус.

За його словами, наразі Путін не прагне ані перемир’я, ані призупинення війни. Саме тому держави Заходу повинні об'єднатися для того, щоб допомагати Україні.

"Це трагедія для всієї Європи, і особливо для України. Тому дуже важливо якомога сильніше підтримувати та допомагати Україні", — додав міністр.

Також він сказав, що у цьому питанні Україна може повністю розраховувати на підтримку Німеччини.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з офіційним візитом до Києва вранці 12 червня, щоб обговорити з вищим керівництвом України ситуацію в країні та додаткову військову допомогу.